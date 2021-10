UF! Messi, Neymar in Mbappe na kolenih pred naslednjim tekmecem MURE! Ekipa Nogometaši Rennesa so v devetem krogu francoskega prvenstva premagali PSG z 2:0. Parižani so tako vknjižili prvi poraz v tej sezoni po osmih zaporednih zmagah, Rennes, sicer naslednji tekmec Mure v konferenčni ligi 21. oktobra v Ljudskem vrtu v Mariboru, pa se je začasno na lestvici povzpel na deseto mesto.



