Počivalšek: Expo priložnost za prikaz slovenskega znanja, inovativnosti in energije Lokalec.si Mminister Zdravko Počivalšek prispel v Združene arabske emirate in si ogledal slovenski paviljon na največji svetovni razstavi EXPO 2020 Dubaj, pozno popoldan pa se je udeležil tudi otvoritve srbskega paviljona. D V popoldanskih urah je na slovenskem paviljonu sprejel podpredsednika Evropske komisije Josepa Borrella Fontellesa in si ogledal paviljon Savdske Arabije, ki je drugi največji paviljon n ...

Sorodno













Oglasi