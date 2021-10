Na slovenskem paviljonu na Expu v središču prvega poslovnega foruma zeleno gospodarstvo Dnevnik Slovenija je na svetovni razstavi Expo v Dubaju v soboto izvedla prvi poslovni forum, in sicer na temo zelenega in krožnega gospodarstva. Predstavilo se je več kot 20 slovenskih podjetij, med drugim Steklarna Hrastnik, Lek in Salonit Anhovo, ki...

Sorodno





Oglasi