V prvi polovici tedna bodo naši kraji pod vplivom vlažnih jugozahodnih tokov, jutri bo tudi prešla naše kraje solidna vremenska fronta. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Manj verjetne in pogoste bodo ob morju, kjer bo pihal jugo. Razmeroma toplo bo. Jutri in v sredo bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte. V sredo se bo ozračje ohlajalo, popol ...