Rumeno opozorilo se bo v četrtek zaostrilo v oranžno Primorski dnevnik Glavnino vremenskega poslabšanja z močnejšimi padavinami pričakujemo jutri, ko bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta. Za njo bo ob poglobitvi ciklonskega območja nad Sredozemljem zapihala močna burja in bo pritekal hladnejši zrak. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Mestoma lahko nastane tudi kakšen naliv. Jutri bodo padavine pogostej ...

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Janez Janša

Zoran Stevanović

Goran Dragić

Luka Dončić