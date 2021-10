Ambrož Vahen Kralj (Kmetija) praznoval rojstni dan in delil ganljivi zapis TOčnoTO.si Ambrož Vahen Kralj velja za letošnjega ultimativnega favorita v resničnostnem šovu Kmetija. Ali bo dejansko uspel premagati sotekmovalce, sicer še ni znano. Je pa očitno, da mu je večina članov družine v šovu obrnila hrbet. Vse kaže na to, da bo ta teden on prvi dvobojevalec. Simpatični Štajerc danes praznuje rojstni dan. Okroglih trideset let, […] Ambrož Vahen Kralj (Kmetija) praznoval rojstni dan...

Sorodno

















Oglasi