Murskosoboška bolnišnica načrtuje za skoraj 30 milijonov evrov projektov 24ur.com Minister za zdravje Janez Poklukar je obiskal Splošno bolnišnico Murska Sobota in podprl njihov strateški načrt obnove oziroma nadgradnje oddelkov v prihodnjih letih. Projekti so ocenjeni na skoraj 30 milijonov evrov, del denarja bo tudi iz EU. Poklukar se je po ogledu bolnišnice vsem zaposlenim zahvalil za maksimalno prizadevanje, da bi bil covid smo ena do bolezni oz. izzivov, s katerimi se sre...

Sorodno































Oglasi Omenjeni Evropska unija

korona virus

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Zoran Stevanović

Borut Pahor

Janez Janša

Aleš Hojs

Igor Zorčič