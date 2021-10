Minister Poklukar: Vsaka kriza je preizkus za vse od nas Lokalec.si Minister za zdravje Janez Poklukar je včeraj nagovoril zbrane udeležence na 9. Konferenci Slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, ki je potekal pod okriljem Zdravniške zbornice Slovenije. Minister za zdravje je za govorniškim pultom, pred njim udeleženci konference, dejal: »V veliko čast mi je, da lahko govorim pred vami in da vas ob začetku svetovnega slovenskega kongresa pozdravim in vam za ...

Sorodno









































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zoran Stevanović

Janez Janša

Zlatan Čordić Zlatko

Luka Dončić

Jože Pučnik