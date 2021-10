Trst: mrk Whatsappa upočasnil objavo volilnih rezultatov Primorski dnevnik Mrk aplikacije Whatsapp je v Trstu in tudi nekaterih drugih občinah, kjer potekajo lokalne volitve, povzročil upočasnitev objave volilnih rezultatov. V Trstu so namreč aplikacijo, ki je v lasti Facebooka, izbrali kot sistem, preko katerega z volišč sporočajo volilne rezultate. Kot so pojasnili na tržaški občini, se štetje glasovnic sicer nadaljuje, upočasnjena pa je objava volilnih rezultatov. Družb ...

