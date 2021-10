Zuckerberg zaradi razkritja dokumentov in izpada izgubil najmanj pet milijard evrov #video SiOL.net Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je zaradi objav Haugnove in zaradi izpada v ponedeljek popoldne izgubil najmanj šest milijard dolarjev premoženja (dobrih pet milijard evrov). Družbeno omrežje Facebook je po približno šestih urah izpada uspelo postopoma obnoviti storitve za milijone uporabnikov aplikacij Facebook, Instagram in WhatsApp po svetu.

