Ob 13.16 sta na nezavarovanem železniškem prehodu pri kraju Jelenče, občina Pesnica, trčila tovorni vlak in delovni stroj. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje so posredovali tudi gasilci GB Maribor, ki so zavarovali kraj dogodka in opravili ogled. V nesreči nihče ni bilo poškodovanih oseb.