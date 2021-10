Ob 13.47 je prišlo do prometne nesreče na avtocesti Maribor–Ptuj pri Orehovi vasi v občini Hoče-Slivnica, v kateri je voznik osebnega vozila trčil v varovalno ograjo. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so posredovali gasilci JZ GB Maribor, ki so nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanega, na vozilu odklopili akumulator in posuli iztekle motorne tekočine z vpojnim sredstvom.