V Evropi cene plina še navzgor SiOL.net Cene plina v Evropi so še porasle in dosegle nove rekordne vrednosti. Tekom dneva so se na nizozemskem vozlišču TTF povzpele nad 1300 dolarjev (1121 evrov) za 1000 kubičnih metrov, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

