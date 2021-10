Cene plina v Evropi dosegajo rekordne vrednosti 24ur.com Cene plina v Evropi so še porasle in dosegle nove rekordne vrednosti. Tekom dneva so se na nizozemskem vozlišču TTF povzpele nad 1.300 dolarjev (1.121 evrov) za 1000 kubičnih metrov. Prvi rekord je padel že zjutraj, ko je bilo treba za 1000 kubičnih metrov plina v Evropi odšteti 1.228,8 dolarja. Tekom dneva pa so novembrske terminske pogodbe presegle tudi ceno 1.300 dolarjev oz. na borzi ICE 108,...

