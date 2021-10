Policisti ob protestu svarijo: v primeru neupoštevanja navodil bodo uporabljena prisilna sredstva Lokalec.si V okolici nekaterih objektov na območju Ljubljane, Bleda in kongresnega centra na Brdo pri Kranju bo danes in v sredo omejeno gibanje, je v današnji izjavi za medije opomnil Alojz Sladič z GPU. Policisti bodo nepoklicane osebe, ki se bodo tam nahajale, opozorili, v primeru neupoštevanja navodil pa lahko uporabijo tudi prisilna sredstva. Vlada je namreč v luči napovedi novega množičnega protesta in ...

Sorodno

















































































































































Oglasi Omenjeni Evropska unija

Kranj

Ljubljana

Zoran Stevanović Najbolj brano Osebe dneva Zoran Stevanović

Janez Janša

Borut Pahor

Goran Dragić

Luka Dončić