Slovenci in balkanski sod smodnika SiOL.net Balkan je dolgo časa veljal za evropski sod smodnika, na Balkanu se je tudi zakuhala prva svetovna vojna. Od (delno) zemljepisno balkanskih držav so članice EU že Hrvaška, Grčija, Romunija in Bolgarija, šest t. i. zahodnobalkanskih držav pa še trka na evropska vrata.

Sorodno





































































































Oglasi