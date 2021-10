Slovenski policisti so v Brkinih in na Sežanskem odkrili dva nasada prepovedane droge konoplja. V sodelovanju z domačini so v preteklem tednu na izredno težko dostopnem območju Brkinov odkrili nasad 45 sadik, med katerimi je bilo več sadik visokih okrog 220 centimetrov. Med hišno preiskavo v stanovanju osumljenega so zasegli tudi manjšo količino posušene konoplje. Ovadili so 57-letnega moškega. Pr ...