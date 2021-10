Dravograjski policisti so konec prejšnjega meseca na območju Dravograda zaznali nasad konoplje. Na podlagi zbranih obvestil in pridobljene odredbe preiskovalnega sodnika, so pri 44-letnemu moškemu z območja Dravograda, opravili hišno preiskavo. Na podstrešju stanovanjske hiše so našli prostor prirejen za gojenje konoplje in dobrih 11 kg posušene konoplje. Na bližnjem vrtu in v rastlinjaku so našli ...