Preiskave na sedežu ÖVP in v Kurzovem uradu SiOL.net V Avstriji so danes potekale preiskave na sedežu Ljudske stranke (ÖVP) in tudi v uradu kanclerja Sebastiana Kurza. Preiskovalce naj bi zanimali podatki in dokumenti, povezani z nekaterimi tesnimi sodelavci avstrijskega kanclerja. Kurz je danes očitke zavrnil.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Avstrija

Sebastian Kurz Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Zoran Stevanović

Tadej Pogačar

Primož Roglič