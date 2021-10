Laris Gaiser: V kratkem za Zahodni Balkan evropske perspektive ni Radio Ognjišče Voditelji Evropske unije in Zahodnega Balkana so včeraj na Brdu pri Kranju s podpisom skupne deklaracije potrdili evropsko perspektivo regije in zavezanost širitvenemu procesu. Toda bistvenih premikov za države Zahodnega Balkana ni bilo. V dokumentu namreč ni konkretnega datuma njihove pridružitve.



Sorodno

























































































































Oglasi