"Največji delež odgovornosti za izbruh nasilja, državljanske nepokorščine in nespoštovanja česar koli v slovenski družbi nosi izključno oblast, aktualna vlada, ki brezkompromisno trga vezi slovenske družbe ter ne zna in ne zmore več voditi tega naroda skozi epidemijo in z njo povezane travme. Prizori, ki smo jih v torek spremljali na Brdu pri Kranju in sredi Ljubljane, ne bi mogli biti bizarnejši.