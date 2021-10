Na Švedskem so za mlajše od 30 let prekinili cepljenje proti covidu-19 s cepivom Moderne. Švedska agencija za javno zdravje je namreč sprejela odločitev, da do 1. decembra s cepivom ameriškega podjetja Moderna ne bodo cepili rojene leta 1991 in mlajše. Razlog za odločitev omenjene agencije je povečano tveganje za stranske učinke. Kot je še sporočila švedska agencija za javno zdravje, je pri cepivu ...