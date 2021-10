Finska prekinila cepljenje z Moderno pri mlajših moških 24ur.com Finske zdravstvene oblasti so sporočile, da moških, mlajših od 30 let, ne bodo več cepili s cepivom proti covidu-19 ameriškega podjetja Moderna. S tem sledijo drugim nordijskim državam, ki so zaradi redkega stranskega učinka vnetja opustile cepljenje mlajših moških s cepivom Moderne.

