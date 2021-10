Janša in Šircelj bosta poslancem predstavila proračuna za 2022 in 2023 RTV Slovenija Predsednik vlade Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj bosta poslancem predstavila predloga proračunov za prihodnji dve leti. Razprave ne bo, sledita obravnava na delovnih telesih, potrjevanje pa predvidoma šele novembra.

