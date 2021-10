General Štajerske varde naj bi se na meji izdajal za policista na nujni nalogi Lokalec.si Policisti so na mejnem prehodu v Sečovljah ustavili moškega iz Maribora, ki je nato med postopkom dejal, da je policist na nujni nalogi. Izkazalo se je, da gre za vardista in da ni res, kar je dejal. Dobil bo kazensko ovadbo. Ugotovljeno je bilo, da gre za tako imenovanega generala iz varde Ivana Bolfeka, starega 50 let poročajo na portalu 24ur.com. V soboto popoldan, okoli 15.30, je Bolfek vstop ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Google

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Stevanović

Luka Dončić

Andrej Šircelj

Borut Pahor