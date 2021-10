V pripor, ker je spolno zlorabil slabotno osebo Dnevnik Vlado Čehić, ki ga je mariborsko okrožno sodišče prejšnji teden obsodilo zaradi spolne zlorabe slabotne osebe in odpravilo pripor, je po poročanju Večera in Slovenskih novic spet v priporu. Višji sodniki so ugodili pritožbi in stališču tožilstva, da...

