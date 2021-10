ZSSS: Platformni delavci so pogrešljiva roba, brez vsakih pravic RTV Slovenija Ob svetovnem dnevu dostojnega dela so v največji sindikalni centrali ZSSS-ju opozorili na težave t. i. platformnih delavcev – čistilk, raznašalcev hrane, skrbstvenih delavcev in drugih –, ki pogosto nimajo delavskih in socialnih pravic.

