'Želim si, da bi me manj kregal in večkrat objel' 24ur.com Kaj otroci potrebujejo in želijo od staršev? Največkrat ne najdražjih igrač, ampak čas, ki ga preživijo skupaj. Želijo tudi, da bi se manj kregali in večkrat objeli in bi jih starši tudi poslušali, čeprav so še majhni. Zato apel vsem staršem – vzemite si čas za pogovor ne le ob tednu otroka, ampak vsak dan.

