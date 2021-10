Ob 17.47 je v Gospejni ulici v Mariboru v kuhinji stanovanja zagorel električni kabel pečice, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Maribor mesto so ogenj pogasili, prezračili prostore, odklopili pečico in objekt pregledali s termovizijsko kamero.