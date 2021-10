Več evropskih medijev je v sredo objavilo prispevke o nezakonitih postopkih in nasilju policistov do migrantov na Hrvaškem in v Grčiji, kar je sprožilo vrsto odzivov tako na Hrvaškem kot v drugih evropskih državah. V Zagrebu so po objavi posnetkov napovedali preiskavo, kar je zahtevala tudi evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Hrvaška komercialna televizija RTL je v sredo zvečer o ...