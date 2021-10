Trojica suspendirana, vodstvo hrvaške policije vidi 'individualne prekrške' 24ur.com Po objavi pretresljivih posnetkov, kako zamaskirani moški v uniformah pretepajo migrante, je hrvaški notranji minister Davor Božinović priznal, da je preiskava potrdila, da so bili hrvaški policisti nasilni do nezakonitih prebežnikov ob meji z Bosno in Hercegovino. Glavni direktor hrvaške policije, Nikola Milina, pa je dejal, da so zaradi hujših kršitev službenih dolžnosti suspendirali tri pripad...

