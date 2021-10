Branko Ravnik se vrača na ministrstvo Gorenjski glas Kranj – Vlada je na seji v sredo razrešila Mašo Žagar s položaja vršilke dolžnosti generalne direktorice direktorata za kmetijstvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in na ta položaj imenovala Branka Ravnika, ki bo to funkcijo...

