96. redna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Seznanila se je tudi z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti, ki je bila vložena zoper ministrico za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simono Kustec in ga v celoti podprla.

