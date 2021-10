Umrl pesnik in pisatelj Jože Snoj Primorske novice V 88. letu starosti je v četrtek umrl pesnik, pisatelj in esejist Jože Snoj, so sporočili iz družinskega kroga. Avtorjev literarni opus je prežet s problematiko državljanske vojne, ki ji je bil priča kot otrok, z religioznimi in eksistencialnimi vprašanji ter z erotično tematiko.

