Umrl je pisatelj Jože Snoj: “Bil si del vetra sprememb z vonjem slovenske svobode, pogumen in neusta Nova24TV V 88. letu starosti se je včeraj za vedno ustavilo pero vidnega slovenskega pesnika, pisatelja, esejista in publicista Jožeta Snoja, znanega tudi kot sopobudnika in rednega ustvarjalca Nove revije. Predvsem je odmevala njegova razprava v znameniti 57. številki, v kateri je pisal, kako lahko sodobni katoličan soustvarja ključni trenutek slovenske zgodovine. “Počivaj v miru, dragi Jože. Iskreno sož ...

