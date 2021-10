Iskreno zanimanje za počutje drugih je izjemnega pomena za duševno zdravje 24ur.com Kdaj ste nazadnje nekoga z iskrenim zanimanjem vprašali, kako si? V nedeljo obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja in ob tem pomembnem dnevu so moči združili v društvu študentov psihologije. Letošnja tema pa nasilje. V prihajajočih dneh se bo tako zvrstilo kar nekaj dogodkov, njihov glavni namen pa je ozaveščanje in opolnomočenje tako žrtev kot tudi širše javnosti ob pojavu katere koli oblike...

