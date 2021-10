Svetovni dan duševnega zdravja v znamenju odpravljanja neenakosti pri dostopu do pomoči Dnevnik Danes je svetovni dan duševnega zdravja, ki je letos posvečen odpravljanju neenakosti pri dostopu do pomoči. Številne organizacije ugotavljajo, da mnogi ljudje ne morejo dostopati do pomoči, sistema skrbi in storitev za duševno zdravje.

