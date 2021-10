Celjski rokometaši do pete zaporedne prvenstvene zmage Celje.info Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 5. krogu Lige NLB doma gostili ekipo Slovana ter zabeležili še peto zmago v tej sezoni Lige NLB. V naslednjem krogu jih v gosteh čaka derbi v Ribnici, nato pa v Celje prihaja Loka. Kot je bilo za pričakovati glede na letošnje predstave Slovana, smo v prvem polčasu spremljali zelo zanimivo srečanje z zelo veliko zadetki. Gostje so namreč po dveh napakah domače ...

