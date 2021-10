Zmaga Škofjeločanov v Ribnici in prvi poraz Rika RTV Slovenija Rokometaši Rika Ribnice so v 5. krogu Lige NLB doživeli prvi poraz v sezoni. V domači dvorani so izgubili proti Urbanscape Loki s 27:28 (14:17). Škofjeločani so jih ujeli pri osmih točkah na 3. mestu na lestvici.

