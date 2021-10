Pogrešan je Miha, ste ga videli? Lokalec.si Od včeraj popoldne je pogrešan 32-letni Miha Špacapan iz Petrovč. Visok je okoli 185 cm in je močnejše postave. Ima rjave lase in rjave oči. Ko je odšel od doma je bil oblečen v spodnji del temnejše trenirke ter v modro jakno z odsevniki na rokavih. Obut je bil v modre športne copate z belim podplatom. Vse, ki so ga opazili prosimo, da nas o tem obvestijo na telefonsko številko 113 oziroma poklič ...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Matjaž Kek

Primož Roglič

Alenka Bratušek