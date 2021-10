Pogreršan 32-letni Miha Špacapan iz Petrovč (preklic iskanja) Celje.info Naknadno: Preklic iskanja Mihe Špacapana. Popoldne se je vrnil domov. Z njim je vse v redu, so sporočili s PU Celje. Od včeraj popoldne je pogrešan 32-letni Miha Špacapan iz Petrovč. Visok je okoli 185 cm in je močnejše postave. Ima rjave lase in rjave oči. Ko je odšel od doma je bil oblečen v spodnji del temnejše trenirke ter v modro jakno z odsevniki na rokavih. Obut je bil v modre športn ...

