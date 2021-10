Piše: MojaDolenjska.si Slovenska Policija je letos obravnavala in razbila 150 mrež, v katerih so bile ujete tudi nekatere nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s humanitarno pomočjo migrantom, in tihotapci ljudi. Da gre ponekod za zelo usklajeno dejavnost in da so nekatere mreže tihotapcev ljudi povezane tudi z nekaterimi nevladnimi organizacijami, je danes povedal slovenski premier Janez Janša. ...