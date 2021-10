Na slovenskem delu Barkolane v cilju le pet jadrnic Primorske novice Letošnja Barkolana, najbolj množično jadralno tekmovanje s skupinskim startom na svetu, bo v nedeljo v Tržaškem zalivu. Na današnji jadralni regati Go to Barcolana from Slovenija oziroma Na Barcolano iz Slovenije je do cilja prišlo le pet jadrnic, zmagala je Taia 2 & Wihite Goose iz kluba Loka timing.

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Alenka Bratušek

Tadej Pogačar

Aleš Hojs