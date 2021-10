Barcolana: Skrajšali regato, konec za manjše jadrnice (v živo) Primorski dnevnik 10.00 - Pol ure pred startom je na morju precej ekstremno. Burja pritiska z jakostjo 24 vozlov, sunki pa so tudi močnejši. Jadrnice se borijo z vetrom. Naš fotograf je ujel že prvo nesrečo, ko se je jadrnica prevrnila. Upamo, da jih bo čim manj. 10.12 - Moro di Venezia z okvaro vanga. Zanj je že konec Barcolane. 10.19 - Več jadrnic ima že pretrgana jadra. 10.27 - Na startu sunki do 27 vozlov. 10.30 - S ...

