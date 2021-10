Ob 21.06 je zagorela streha poslovne hale v industrijski coni v Serminu, občina Koper. Posredovali so bili gasilci JZ GB Koper, PGD Pobegi-Čežarji, Babiči, Hrvatini, Dekani in Osp ter ZRGS Sežana. Na kraju so bile tudi dežurne službe Elektro Primorske, Istrabenz plini in Rižanski vodovod Koper. Obveščene so bile vse pristojne službe. Požar je bil lokaliziran in pogašen ob 22.51. Gasilci so še pre ...