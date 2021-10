50 gasilcev z Obale se je dve uri borilo s požarom v industrijski coni 24ur.com V soboto zvečer je zagorelo v koprski industrijski coni v Serminu. Pristojne službe so bile nekaj minut čez 21. uro obveščene, da je zagorela streha ene izmed poslovnih hal. Ogenj se je širil v prostore različnih podjetij, nekaj oseb je bilo evakuiranih, o nevarnosti pa so obveščali tudi lastnike parkiranih vozil v bližini, so nam pojasnili na Policijski upravi Koper. Ogled kraja dogodka še potek...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Elektro Primorska

Istrabenz Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Gašper Vinčec

Goran Dragić

Tadej Pogačar

Zoran Stevanović