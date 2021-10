Na primorski avtocesti ponoči zagorel avtobus, voznik in potniki niso poškodovani Dnevnik Na primorski avtocesti med Uncem-Postojno je ponoči, nekaj po tretji uri, zagorel avtobus. Voznik ter vseh 36 potnikov so avtobus pravočasno zapustili in niso poškodovani, navaja Center za obveščanje RS. Po poročanju prometno-informacijskega centra...

