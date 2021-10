Največ novih okužb s Covid19 zabeležili med otroki, starimi od 5 do 14 let Demokracija Piše: Sara Kovač (Nova24tv) Včeraj, v soboto, so opravili 2048 PCR-testiranj in potrdili 489 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testiranih je bil 23,9-odstoten (dan prej 19,2), okužba je bila potrjena pri skoraj vsakem četrtem testiranem in pri 8,1 odstotka manj kot prejšnjo soboto. V bolnišnicah je 417 obolelih s covid-19 (6 manj kot dan prej), včeraj so sprejeli 30 obolelih, 30 so jih ...

