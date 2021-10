Delež pozitivnih 22 odstotkov Lokalec.si V ponedeljek so v Sloveniji opravili 4558 PCR-testov in z njimi potrdili 1005 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 22 odstotkov, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 792, v zadnjih 14 dneh pa so potrdili 549 okužb na 100.000 prebivalcev. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je tako v primerjavi z ...

