V prometni nesreči umrli trije psi Lokalec.si Novice.svet24.si poroča, da je včeraj dopoldan prišlo do prometne nesreče v križišču Štajerske in Brnčičeve ceste. Do nesreče je prišlo zaradi neupoštevanja rdeče luči na semaforju. “Eden od voznikov je torej zapeljal v križišče pri rdeči luči, medtem ko je drugi pri rumeni puščici na semaforju zavijal levo. Po trčenju je slednjega odbilo v semafor, poškodovan pa je bil še en avto, ki je stal pred ...

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Gašper Vinčec

Janez Janša

Tadej Pogačar

Tim Gajser

Aleš Hojs